NICE Termékmenedzser Fizetések

A Termékmenedzser kompenzáció in Israel a NICE cégnél összesen ₪119K yearként a Product Manager szinthez. A medián yeares kompenzációs in Israel csomag összesen ₪112K. Tekintsd meg a NICE teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/28/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Javadalmazás hozzáadásaSzintek összehasonlítása
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Associate Product Manager
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
Product Manager
₪119K
₪112K
₪0
₪7.1K
Senior Product Manager
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
Lead Product Manager
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Termékmenedzser pozícióra a NICE cégnél in Israel évi ₪130,243 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A NICE cégnél a Termékmenedzser szerepkörre in Israel jelentett medián éves teljes kompenzáció ₪115,856.

