A Szoftvermérnök kompenzáció in India a nference cégnél ₹2.18M yearként a Software Engineer szinthez és ₹5.55M yearként a Staff Engineer szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in India csomag összesen ₹2.94M. Tekintsd meg a nference teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/27/2025

Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Software Engineer
(Belépő szint)
₹2.18M
₹2.07M
₹108K
₹0
Senior Software Engineer
₹2.97M
₹2.81M
₹91.3K
₹65.4K
Staff Engineer
₹5.55M
₹5.26M
₹163K
₹123K
Senior Staff Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
₹13.95M

Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Backend Szoftvermérnök

Full-Stack Szoftvermérnök

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a nference cégnél in India évi ₹5,550,144 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A nference cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in India jelentett medián éves teljes kompenzáció ₹2,944,438.

Egyéb források