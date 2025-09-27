A Szoftvermérnök kompenzáció in India a nference cégnél ₹2.18M yearként a Software Engineer szinthez és ₹5.55M yearként a Staff Engineer szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in India csomag összesen ₹2.94M. Tekintsd meg a nference teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/27/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Software Engineer
₹2.18M
₹2.07M
₹108K
₹0
Senior Software Engineer
₹2.97M
₹2.81M
₹91.3K
₹65.4K
Staff Engineer
₹5.55M
₹5.26M
₹163K
₹123K
Senior Staff Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
