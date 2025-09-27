Cégjegyzék
NextRoll Termékmenedzser Fizetések

A Termékmenedzser kompenzáció in United States a NextRoll cégnél összesen $221K yearként a EIC4 szinthez. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $232K. Tekintsd meg a NextRoll teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/27/2025

Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
EIC1
$ --
$ --
$ --
$ --
EIC2
$ --
$ --
$ --
$ --
EIC3
$ --
$ --
$ --
$ --
EIC4
$221K
$204K
$16.7K
$0
$160K

Kapd meg, amit megérdemelsz

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk már ki, és rendszeresen érünk el 30 ezer dollár+ (néha 300 ezer dollár+) növekedést. Tárgyaltasd ki a fizetésed vagy a önéletrajzod átnézését kérd igazi szakértőktől - olyan toborzóktól, akik ezt naponta csinálják.

Legfrissebb fizetési bejelentések
GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Termékmenedzser pozícióra a NextRoll cégnél in United States évi $470,270 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A NextRoll cégnél a Termékmenedzser szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $232,000.

Egyéb források