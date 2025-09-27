A Termékmenedzser kompenzáció in United States a NextRoll cégnél összesen $221K yearként a EIC4 szinthez. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $232K. Tekintsd meg a NextRoll teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/27/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
EIC1
$ --
$ --
$ --
$ --
EIC2
$ --
$ --
$ --
$ --
EIC3
$ --
$ --
$ --
$ --
EIC4
$221K
$204K
$16.7K
$0
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
