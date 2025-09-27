Cégjegyzék
Next Insurance
Itt dolgozik? Igényelje cégét
    Levels FYI Logo
  • Fizetések
  • Pénzügyi elemző

  • Összes Pénzügyi elemző fizetés

Next Insurance Pénzügyi elemző Fizetések

A medián Pénzügyi elemző kompenzációs in United States csomag a Next Insurance cégnél összesen $141K yearként. Tekintsd meg a Next Insurance teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/27/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Next Insurance
Financial Analyst
Palo Alto, CA
Összesen évente
$141K
Szint
hidden
Alapbér
$140K
Stock (/yr)
$0
Bónusz
$1.3K
Cégnél töltött évek
0-1 Év
Tapasztalat (év)
2-4 Év
Mik a karrierszintek a Next Insurance?

$160K

Kapd meg, amit megérdemelsz

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk már ki, és rendszeresen érünk el 30 ezer dollár+ (néha 300 ezer dollár+) növekedést. Tárgyaltasd ki a fizetésed vagy a önéletrajzod átnézését kérd igazi szakértőktől - olyan toborzóktól, akik ezt naponta csinálják.

Legfrissebb fizetési bejelentések
HozzáadásKomp hozzáadásaKompenzáció hozzáadása

Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Adatok exportálásaNyitott állások megtekintése

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A Next Insurance cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)



Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

Iratkozz fel az ellenőrzött Pénzügyi elemző ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

GYIK

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Pénzügyi elemző en Next Insurance in United States está en una compensación total anual de $145,193. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Next Insurance para el puesto de Pénzügyi elemző in United States es $142,500.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Next Insurance cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Flexport
  • Ripple
  • Exabeam
  • Gem
  • Embark Trucks
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források