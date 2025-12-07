Cégjegyzék
Nepal Telecom
Nepal Telecom Szoftvermérnök Fizetések

Az átlagos Szoftvermérnök teljes kompenzáció in Nepal a Nepal Telecom cégnél NPR 1.28M és NPR 1.75M yearként között mozog. Tekintsd meg a Nepal Telecom teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/7/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$9.9K - $11.7K
Nepal
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$9.1K$9.9K$11.7K$12.4K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Nepal Telecom cégnél in Nepal évi NPR 1,749,652 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Nepal Telecom cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Nepal jelentett medián éves teljes kompenzáció NPR 1,278,007.

