NeoXam Értékesítési mérnök Fizetések

Az átlagos Értékesítési mérnök teljes kompenzáció a NeoXam cégnél SGD 51.5K és SGD 73.1K yearként között mozog. Tekintsd meg a NeoXam teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/7/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$45.3K - $53.6K
Singapore
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$39.9K$45.3K$53.6K$56.6K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Mik a karrierszintek a NeoXam?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Értékesítési mérnök pozícióra a NeoXam cégnél évi SGD 73,121 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A NeoXam cégnél a Értékesítési mérnök szerepkörre jelentett medián éves teljes kompenzáció SGD 51,503.

