Cégjegyzék
Neo4j
Itt dolgozik? Igényelje cégét
    Levels FYI Logo
  • Fizetések
  • Értékesítési mérnök

  • Összes Értékesítési mérnök fizetés

Neo4j Értékesítési mérnök Fizetések

Az átlagos Értékesítési mérnök teljes kompenzáció in United States a Neo4j cégnél $199K és $278K yearként között mozog. Tekintsd meg a Neo4j teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/7/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$216K - $262K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$199K$216K$262K$278K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Csak még 3 több Értékesítési mérnök beküldésres itt: Neo4j van szükségünk a feloldáshoz!

Hívd meg barátaidat és közösségedet, hogy névtelenül osszák meg fizetésüket kevesebb mint 60 másodperc alatt. Több adat jobb betekintést jelent az olyan álláskeresők számára, mint te és közösségünk!

💰 Összes megtekintése Fizetések

💪 Hozzájárulás Az ön fizetése


Közreműködés
Mik a karrierszintek a Neo4j?

Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

Iratkozz fel az ellenőrzött Értékesítési mérnök ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Értékesítési mérnök pozícióra a Neo4j cégnél in United States évi $278,400 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Neo4j cégnél a Értékesítési mérnök szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $199,200.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Neo4j cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Mastercard
  • Veritas Technologies
  • LogMeIn
  • Riverbed Technology
  • Genesys
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/neo4j/salaries/sales-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.