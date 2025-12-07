Cégjegyzék
Az átlagos Szoftvermérnöki vezető teljes kompenzáció in United States a Neighbor cégnél $143K és $196K yearként között mozog. Tekintsd meg a Neighbor teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/7/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$155K - $184K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$143K$155K$184K$196K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Közreműködés
Mik a karrierszintek a Neighbor?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnöki vezető pozícióra a Neighbor cégnél in United States évi $195,500 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Neighbor cégnél a Szoftvermérnöki vezető szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $142,800.

Egyéb források

