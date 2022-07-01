Cégjegyzék
Nearpod
Nearpod Fizetések

A Nearpod fizetése $83,300 éves teljes kompenzációtól egy Ügyfélszolgálat pozícióhoz az alsó végén $163,710-ig egy Szoftvermérnök pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Nearpod. Utoljára frissítve: 9/9/2025

$160K

Ügyfélszolgálat
$83.3K
Adattudós
$131K
Szoftvermérnök
$164K

GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Nearpod cégnél: Szoftvermérnök at the Common Range Average level évi $163,710 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Nearpod cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $130,650.

