A medián Szoftvermérnök kompenzációs in United Kingdom csomag a NCTech Imaging cégnél összesen £29.3K yearként. Tekintsd meg a NCTech Imaging teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/27/2025

Medián fizetési csomag
company icon
NCTech Imaging
Embedded Systems Software Developer
Edinburgh, SC, United Kingdom
Összesen évente
£29.3K
Szint
Entry Level
Alapbér
£29.3K
Stock (/yr)
£0
Bónusz
£0
Cégnél töltött évek
2-4 Év
Tapasztalat (év)
5-10 Év
GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a NCTech Imaging cégnél in United Kingdom évi £37,759 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A NCTech Imaging cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in United Kingdom jelentett medián éves teljes kompenzáció £29,348.

Egyéb források