NCR
  • Fizetések
  • Szoftvermérnök

  • Összes Szoftvermérnök fizetés

NCR Szoftvermérnök Fizetések

A Szoftvermérnök kompenzáció in United States a NCR cégnél $93.4K yearként a Grade 9 szinthez és $169K yearként a Grade 13 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $100K.

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Grade 9
Software Engineer I(Belépő szint)
$93.4K
$92.4K
$833
$167
Grade 10
Software Engineer II
$121K
$103K
$18.1K
$50
Grade 11
Software Engineer III
$126K
$120K
$500
$6K
Grade 12
Software Engineer IV
$150K
$143K
$2.1K
$4.9K
$160K

Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Gyakorlati fizetések

Mik a karrierszintek a NCR?

Befoglalt Munkakörök

Backend Szoftvermérnök

Full-Stack Szoftvermérnök

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a NCR cégnél in United States évi $169,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A NCR cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $100,000.

Egyéb források