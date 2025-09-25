A Szoftvermérnök kompenzáció in United States a NCR cégnél $93.4K yearként a Grade 9 szinthez és $169K yearként a Grade 13 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $100K. Tekintsd meg a NCR teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/25/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Grade 9
$93.4K
$92.4K
$833
$167
Grade 10
$121K
$103K
$18.1K
$50
Grade 11
$126K
$120K
$500
$6K
Grade 12
$150K
$143K
$2.1K
$4.9K
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
Nem találhatók fizetések
