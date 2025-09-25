A Terméktervező kompenzáció in United States a NCR cégnél $93.5K yearként a Grade 9 szinthez és $140K yearként a Grade 11 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $133K. Tekintsd meg a NCR teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/25/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Grade 9
$93.5K
$92.7K
$0
$833
Grade 10
$115K
$102K
$13.3K
$0
Grade 11
$140K
$136K
$0
$3.9K
Grade 12
$ --
$ --
$ --
$ --
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
