National University of Singapore
National University of Singapore AI kutató Fizetések Singapore helyen

A medián AI kutató kompenzációs in Singapore csomag a National University of Singapore cégnél összesen SGD 69.6K yearként. Tekintsd meg a National University of Singapore teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/12/2025

Medián fizetési csomag
National University of Singapore
AI Researcher
Singapore, SG, Singapore
Összesen évente
SGD 69.6K
Szint
Alapbér
SGD 69.6K
Stock (/yr)
SGD 0
Bónusz
SGD 0
Cégnél töltött évek
0-1 Év
Tapasztalat (év)
2-4 Év
Mik a karrierszintek a National University of Singapore?
+SGD 75.6K
+SGD 116K
+SGD 26.1K
+SGD 45.6K
+SGD 28.7K
Legfrissebb fizetési bejelentések
GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy AI kutató pozícióra a National University of Singapore cégnél in Singapore évi SGD 103,378 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A National University of Singapore cégnél a AI kutató szerepkörre in Singapore jelentett medián éves teljes kompenzáció SGD 69,600.

