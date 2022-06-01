Cégjegyzék
National Inventors Hall of Fame
    The National Inventors Hall of Fame is an American not-for-profit organization, founded in 1973, which recognizes individual engineers and inventors who hold a US patent of significant technology.

    http://www.invent.org
    Weboldal
    1973
    Alapítás éve
    270
    Alkalmazottak száma
    $10M-$50M
    Becsült bevétel
