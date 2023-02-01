Cégjegyzék
Multiverse Fizetések

A Multiverse fizetése $70,569 éves teljes kompenzációtól egy Adattudós pozícióhoz az alsó végén $296,082-ig egy Értékesítés pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Multiverse. Utoljára frissítve: 10/22/2025

Szoftvermérnök
Median $115K

Full-Stack Szoftvermérnök

Terméktervező
Median $78.6K
Üzleti elemző
$202K

Adattudós
$70.6K
Emberi erőforrások
$131K
Marketing
$76.6K
Termékmenedzser
Median $87.4K
Toborzó
$163K
Értékesítés
$296K
Szoftvermérnöki vezető
$153K
GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Multiverse cégnél: Értékesítés at the Common Range Average level évi $296,082 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Multiverse cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $123,016.

