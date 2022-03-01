MTS Fizetések

Cégkönyvtár
MTS fizetési tartománya $13,866 teljes kompenzációban évente Projektmenedzser alsó végén $83,421 Adattudományi vezető felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól MTS. Utoljára frissítve: 8/18/2025

Szoftverfejlesztő
Junior Software Engineer $27.2K
Software Engineer $40K
Senior Software Engineer $62K
Lead Software Engineer $60.5K

iOS mérnök

Frontend szoftverfejlesztő mérnök

Gépi tanulás mérnök

Backend szoftverfejlesztő mérnök

Minőségbiztosítási (QA) szoftverfejlesztő mérnök

Adatmérnök

DevOps mérnök

Adattudós
Median $35K
Üzleti elemző
Median $30.6K

Adatelemző
Median $14.7K
Termékdizájner
Median $30.4K
Termékvezető
Median $48.4K
Szoftverfejlesztési vezető
Median $66.7K
Projektmenedzser
Median $13.9K
Adattudományi vezető
Median $83.4K
Adminisztratív asszisztens
$81.1K
Pénzügyi elemző
$18.7K
Emberi erőforrások
$16.6K
Informatikus
$57.3K
Menedzsment tanácsadó
$47.6K
Marketing
$27.3K
Termék dizájn vezető
$68.3K
Megoldásépítész
$61.9K
Technikai projektmenedzser
$44.5K
GYIK

The highest paying role reported at MTS is Adattudományi vezető with a yearly total compensation of $83,421. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at MTS is $44,476.

