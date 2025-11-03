Cégjegyzék
Mphasis Technikai programmenedzser Fizetések

A Technikai programmenedzser kompenzáció in United States a Mphasis cégnél $118K yearként a L5 szinthez és $139K yearként a L7 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $142K. Tekintsd meg a Mphasis teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/3/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Mik a karrierszintek a Mphasis?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Technikai programmenedzser pozícióra a Mphasis cégnél in United States évi $142,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Mphasis cégnél a Technikai programmenedzser szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $130,000.

