A Szoftvermérnök kompenzáció in India a Mphasis cégnél ₹394K yearként a L1 szinthez és ₹2.11M yearként a L5 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in India csomag összesen ₹1.46M. Tekintsd meg a Mphasis teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/3/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L1
₹394K
₹394K
₹0
₹0
L2
₹579K
₹579K
₹0
₹0
L3
₹689K
₹686K
₹0
₹2.8K
L4
₹1.53M
₹1.51M
₹0
₹14.8K
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
