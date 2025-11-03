Cégjegyzék
A Szoftvermérnök kompenzáció in India a Mphasis cégnél ₹394K yearként a L1 szinthez és ₹2.11M yearként a L5 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in India csomag összesen ₹1.46M. Utoljára frissítve: 11/3/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L1
(Belépő szint)
₹394K
₹394K
₹0
₹0
L2
₹579K
₹579K
₹0
₹0
L3
₹689K
₹686K
₹0
₹2.8K
L4
₹1.53M
₹1.51M
₹0
₹14.8K
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Gyakorlati fizetések

Mik a karrierszintek a Mphasis?

Befoglalt Munkakörök

Backend szoftvermérnök

Full-Stack szoftvermérnök

Minőségbiztosítási (QA) szoftvermérnök

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Mphasis cégnél in India évi ₹2,457,982 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Mphasis cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in India jelentett medián éves teljes kompenzáció ₹1,399,002.

