A Szoftvermérnök kompenzáció in Greater Toronto Area a Mozilla cégnél CA$152K yearként a P2 szinthez és CA$316K yearként a P5 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Greater Toronto Area csomag összesen CA$169K. Tekintsd meg a Mozilla teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/6/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
P1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
CA$152K
CA$141K
CA$0
CA$10.7K
P3
CA$177K
CA$150K
CA$0
CA$27.5K
P4
CA$223K
CA$172K
CA$0
CA$51.1K
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
