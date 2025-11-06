Cégjegyzék
Mozilla
Mozilla Szoftvermérnök Fizetések Greater Toronto Area helyen

A Szoftvermérnök kompenzáció in Greater Toronto Area a Mozilla cégnél CA$152K yearként a P2 szinthez és CA$316K yearként a P5 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Greater Toronto Area csomag összesen CA$169K. Tekintsd meg a Mozilla teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/6/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
P1
Software Engineer 1(Belépő szint)
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
Software Engineer 2
CA$152K
CA$141K
CA$0
CA$10.7K
P3
Senior Software Engineer
CA$177K
CA$150K
CA$0
CA$27.5K
P4
Staff Software Engineer
CA$223K
CA$172K
CA$0
CA$51.1K
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Mik a karrierszintek a Mozilla?

Befoglalt Munkakörök

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Mozilla cégnél in Greater Toronto Area évi CA$315,634 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Mozilla cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Greater Toronto Area jelentett medián éves teljes kompenzáció CA$188,190.

Egyéb források