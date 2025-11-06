A Szoftvermérnök kompenzáció in Germany a Mozilla cégnél €120K yearként a P3 szinthez és €134K yearként a P4 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Germany csomag összesen €128K. Tekintsd meg a Mozilla teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/6/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
P1
€ --
€ --
€ --
€ --
P2
€ --
€ --
€ --
€ --
P3
€120K
€104K
€0
€15.9K
P4
€134K
€110K
€0
€24.1K
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
