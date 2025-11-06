A Szoftvermérnök kompenzáció in Canada a Mozilla cégnél CA$157K yearként a P2 szinthez és CA$304K yearként a P5 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Canada csomag összesen CA$179K. Tekintsd meg a Mozilla teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/6/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
P1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
CA$157K
CA$141K
CA$0
CA$16.3K
P3
CA$175K
CA$148K
CA$0
CA$27.1K
P4
CA$222K
CA$172K
CA$0
CA$49.9K
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
