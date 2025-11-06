Mozilla Szoftvermérnök Fizetések Canada helyen

A Szoftvermérnök kompenzáció in Canada a Mozilla cégnél CA$157K yearként a P2 szinthez és CA$304K yearként a P5 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Canada csomag összesen CA$179K. Tekintsd meg a Mozilla teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/6/2025

Szint neve Összesen Alapfizetés Részvény (/yr) Bónusz P1 Software Engineer 1 ( Belépő szint ) CA$ -- CA$ -- CA$ -- CA$ -- P2 Software Engineer 2 CA$157K CA$141K CA$0 CA$16.3K P3 Senior Software Engineer CA$175K CA$148K CA$0 CA$27.1K P4 Staff Software Engineer CA$222K CA$172K CA$0 CA$49.9K Megtekintés 4 További szintek

