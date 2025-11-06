Cégjegyzék
Mozilla Szoftvermérnök Fizetések Berlin Metropolitan Region helyen

A Szoftvermérnök kompenzáció in Berlin Metropolitan Region a Mozilla cégnél €120K yearként a P3 szinthez és €134K yearként a P4 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Berlin Metropolitan Region csomag összesen €128K. Tekintsd meg a Mozilla teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/6/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Javadalmazás hozzáadásaSzintek összehasonlítása
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
P1
Software Engineer 1(Belépő szint)
€ --
€ --
€ --
€ --
P2
Software Engineer 2
€ --
€ --
€ --
€ --
P3
Senior Software Engineer
€120K
€104K
€0
€15.9K
P4
Staff Software Engineer
€134K
€110K
€0
€24.1K
GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Mozilla cégnél in Berlin Metropolitan Region évi €154,884 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Mozilla cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Berlin Metropolitan Region jelentett medián éves teljes kompenzáció €124,710.

