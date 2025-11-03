Cégjegyzék
Moxa Szoftvermérnök Fizetések

A medián Szoftvermérnök kompenzációs in Taiwan csomag a Moxa cégnél összesen NT$1.29M yearként. Tekintsd meg a Moxa teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/3/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Moxa
Software Engineer
Taipei, TP, Taiwan
Összesen évente
NT$1.29M
Szint
hidden
Alapbér
NT$908K
Stock (/yr)
NT$9.3K
Bónusz
NT$374K
Cégnél töltött évek
2-4 Év
Tapasztalat (év)
2-4 Év
Block logo
+NT$1.78M
Robinhood logo
+NT$2.74M
Stripe logo
+NT$615K
Datadog logo
+NT$1.08M
Verily logo
+NT$677K
Legfrissebb fizetési bejelentések
GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Moxa cégnél in Taiwan évi NT$2,040,886 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Moxa cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Taiwan jelentett medián éves teljes kompenzáció NT$1,159,915.

