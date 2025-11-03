Cégjegyzék
Moveworks
Moveworks Megoldástervező Fizetések

Az átlagos Megoldástervező teljes kompenzáció in United States a Moveworks cégnél $410K és $585K yearként között mozog. Tekintsd meg a Moveworks teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/3/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$470K - $550K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$410K$470K$550K$585K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
Options

A Moveworks cégnél a Options 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)

Befoglalt Munkakörök

Adat architekt

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Megoldástervező pozícióra a Moveworks cégnél in United States évi $585,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Moveworks cégnél a Megoldástervező szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $410,000.

Egyéb források