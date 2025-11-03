Cégjegyzék
Moveworks Toborzó Fizetések

Az átlagos Toborzó teljes kompenzáció in India a Moveworks cégnél ₹1.74M és ₹2.44M yearként között mozog. Tekintsd meg a Moveworks teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/3/2025

Átlagos Teljes Juttatás

₹1.89M - ₹2.19M
India
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
₹1.74M₹1.89M₹2.19M₹2.44M
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Vesting ütemezés

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
Options

A Moveworks cégnél a Options 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Toborzó pozícióra a Moveworks cégnél in India évi ₹2,441,168 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Moveworks cégnél a Toborzó szerepkörre in India jelentett medián éves teljes kompenzáció ₹1,743,691.

