Az átlagos Ügyfélelégedettség teljes kompenzáció in United States a Moveworks cégnél $171K és $248K yearként között mozog. Tekintsd meg a Moveworks teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/3/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$193K - $225K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$171K$193K$225K$248K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
Options

A Moveworks cégnél a Options 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
Options

A Moveworks cégnél a Options 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Ügyfélelégedettség pozícióra a Moveworks cégnél in United States évi $247,520 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Moveworks cégnél a Ügyfélelégedettség szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $170,560.

