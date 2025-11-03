Cégjegyzék
Moveinsync Technology Solutions
Az átlagos Termékmenedzser teljes kompenzáció in India a Moveinsync Technology Solutions cégnél ₹1.16M és ₹1.61M yearként között mozog. Tekintsd meg a Moveinsync Technology Solutions teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/3/2025

Átlagos Teljes Juttatás

₹1.24M - ₹1.46M
India
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
₹1.16M₹1.24M₹1.46M₹1.61M
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Mik a karrierszintek a Moveinsync Technology Solutions?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Termékmenedzser pozícióra a Moveinsync Technology Solutions cégnél in India évi ₹1,610,899 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Moveinsync Technology Solutions cégnél a Termékmenedzser szerepkörre in India jelentett medián éves teljes kompenzáció ₹1,156,543.

