Az átlagos Termékmenedzser teljes kompenzáció in India a Moveinsync Technology Solutions cégnél ₹1.16M és ₹1.61M yearként között mozog. Tekintsd meg a Moveinsync Technology Solutions teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/3/2025
Átlagos Teljes Juttatás
