Motorway
Motorway Terméktervező Fizetések

A medián Terméktervező kompenzációs in United Kingdom csomag a Motorway cégnél összesen £69.1K yearként. Tekintsd meg a Motorway teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/2/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Motorway
Product Designer
London, EN, United Kingdom
Összesen évente
£69.1K
Szint
Senior
Alapbér
£69.1K
Stock (/yr)
£0
Bónusz
£0
Cégnél töltött évek
2 Év
Tapasztalat (év)
6 Év
GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Terméktervező pozícióra a Motorway cégnél in United Kingdom évi £70,314 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Motorway cégnél a Terméktervező szerepkörre in United Kingdom jelentett medián éves teljes kompenzáció £69,145.

