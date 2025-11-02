Cégjegyzék
Motorola
Motorola Szoftvermérnök Fizetések

A Szoftvermérnök kompenzáció in United States a Motorola cégnél $102K yearként a L7 szinthez és $145K yearként a L9 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $115K. Tekintsd meg a Motorola teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/2/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L7
(Belépő szint)
$102K
$93.1K
$1.6K
$7.2K
L8
$124K
$114K
$4.9K
$5.6K
L9
$145K
$131K
$7.6K
$6.4K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Motorola cégnél in United States évi $166,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Motorola cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $108,000.

Egyéb források