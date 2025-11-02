A Szoftvermérnök kompenzáció in United States a Motorola cégnél $102K yearként a L7 szinthez és $145K yearként a L9 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $115K. Tekintsd meg a Motorola teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/2/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L7
$102K
$93.1K
$1.6K
$7.2K
L8
$124K
$114K
$4.9K
$5.6K
L9
$145K
$131K
$7.6K
$6.4K
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
