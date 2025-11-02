Cégjegyzék
Motorola
Motorola Termékmenedzser Fizetések

A medián Termékmenedzser kompenzációs in United States csomag a Motorola cégnél összesen $150K yearként. Tekintsd meg a Motorola teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/2/2025

Medián fizetési csomag
Motorola
AI Product Manager I
Chicago, IL
Összesen évente
$150K
Szint
L7
Alapbér
$150K
Stock (/yr)
$0
Bónusz
$0
Cégnél töltött évek
0 Év
Tapasztalat (év)
3 Év
Legfrissebb fizetési bejelentések
Gyakorlati fizetések

Közreműködés

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Termékmenedzser pozícióra a Motorola cégnél in United States évi $335,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Motorola cégnél a Termékmenedzser szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $165,000.

Egyéb források