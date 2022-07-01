Cégjegyzék
Motivity Labs Fizetések

A Motivity Labs fizetése $15,698 éves teljes kompenzációtól egy Adatelemző pozícióhoz az alsó végén $146,328-ig egy Szoftvermérnök pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Motivity Labs. Utoljára frissítve: 11/23/2025

Adatelemző
$15.7K
Szoftvermérnök
$146K
GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Motivity Labs cégnél: Szoftvermérnök at the Common Range Average level évi $146,328 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Motivity Labs cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $81,013.

Egyéb források

