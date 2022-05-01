Cégjegyzék
MOSTLY AI Fizetések

A MOSTLY AI fizetése $66,263 éves teljes kompenzációtól egy Adattudós pozícióhoz az alsó végén $105,168-ig egy Szoftvermérnök pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a MOSTLY AI. Utoljára frissítve: 11/23/2025

Adattudós
$66.3K
Szoftvermérnök
$105K
GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a MOSTLY AI cégnél: Szoftvermérnök at the Common Range Average level évi $105,168 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A MOSTLY AI cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $85,716.

