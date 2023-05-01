Cégjegyzék
Monarch Tractor
Monarch Tractor Fizetések

A Monarch Tractor fizetése $125,625 éves teljes kompenzációtól egy Szoftvermérnök pozícióhoz az alsó végén $260,295-ig egy Szoftvermérnöki vezető pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Monarch Tractor. Utoljára frissítve: 9/16/2025

$160K

Műszaki programvezető
Median $168K
Gépészmérnök
$143K
Termékmenedzser
$144K

Szoftvermérnök
$126K
Szoftvermérnöki vezető
$260K
GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Monarch Tractor cégnél: Szoftvermérnöki vezető at the Common Range Average level évi $260,295 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Monarch Tractor cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $144,218.

