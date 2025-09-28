Cégjegyzék
Momentive.ai
Momentive.ai Szoftvermérnök Fizetések

A Szoftvermérnök kompenzáció in United States a Momentive.ai cégnél €63.3K yearként a P1 szinthez és €127K yearként a P5 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen €125K. Tekintsd meg a Momentive.ai teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/28/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
P1
Software Engineer I(Belépő szint)
€63.3K
€53.9K
€4.2K
€5.2K
P2
Software Engineer II
€110K
€88K
€10.5K
€11.1K
P3
Senior Software Engineer I
€111K
€80.9K
€22.3K
€8.1K
P4
Senior Software Engineer II
€140K
€94.2K
€31.6K
€13.9K
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Gyakorlati fizetések

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Momentive.ai cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Momentive.ai cégnél in United States évi €291,823 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Momentive.ai cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció €213,767.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Momentive.ai cégnél

