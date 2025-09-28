Cégjegyzék
Momentive.ai
Itt dolgozik? Igényelje cégét
    Levels FYI Logo
  • Fizetések
  • Üzleti elemző

  • Összes Üzleti elemző fizetés

Momentive.ai Üzleti elemző Fizetések

Az átlagos Üzleti elemző teljes kompenzáció in United States a Momentive.ai cégnél $82.1K és $114K yearként között mozog. Tekintsd meg a Momentive.ai teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/28/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$88K - $104K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$82.1K$88K$104K$114K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Csak még 3 több Üzleti elemző beküldésres itt: Momentive.ai van szükségünk a feloldáshoz!

Hívd meg barátaidat és közösségedet, hogy névtelenül osszák meg fizetésüket kevesebb mint 60 másodperc alatt. Több adat jobb betekintést jelent az olyan álláskeresők számára, mint te és közösségünk!

💰 Összes megtekintése Fizetések

💪 Hozzájárulás Az ön fizetése

$160K

Kapd meg, amit megérdemelsz

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk már ki, és rendszeresen érünk el 30 ezer dollár+ (néha 300 ezer dollár+) növekedést. Tárgyaltasd ki a fizetésed vagy a önéletrajzod átnézését kérd igazi szakértőktől - olyan toborzóktól, akik ezt naponta csinálják.


Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Momentive.ai cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)



Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

Iratkozz fel az ellenőrzött Üzleti elemző ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Üzleti elemző pozícióra a Momentive.ai cégnél in United States évi $114,368 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Momentive.ai cégnél a Üzleti elemző szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $82,110.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Momentive.ai cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Flatiron Health
  • Netskope
  • Outreach
  • Clear Street
  • Palmetto
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források