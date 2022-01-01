Cégjegyzék
Moderna
Moderna Fizetések

A Moderna fizetése $40,899 éves teljes kompenzációtól egy Könyvelő pozícióhoz az alsó végén $351,832-ig egy Szoftvermérnöki vezető pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Moderna. Utoljára frissítve: 10/19/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Szoftvermérnök
Median $180K

Full-Stack Szoftvermérnök

Termékmenedzser
Median $260K
Adattudós
Median $110K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Orvosbiológiai mérnök
Median $98K
Könyvelő
$40.9K
Vegyészmérnök
$140K
Adatelemző
$72.6K
Adattudományi vezető
$256K
Emberi erőforrások
$241K
Vezetési tanácsadó
$279K
Gépészmérnök
$166K
Terméktervező
$336K
Programvezető
$332K
Projektmenedzser
$245K
Szabályozási ügyek
$312K
Szoftvermérnöki vezető
$352K
Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
Options

A Moderna cégnél a Options 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)

GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Moderna cégnél: Szoftvermérnöki vezető at the Common Range Average level évi $351,832 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Moderna cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $243,210.

