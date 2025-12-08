Cégjegyzék
Mirafra Technologies
Mirafra Technologies Adattudós Fizetések

Az átlagos Adattudós teljes kompenzáció in India a Mirafra Technologies cégnél ₹2.53M és ₹3.6M yearként között mozog. Tekintsd meg a Mirafra Technologies teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/8/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$32.6K - $37.2K
India
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$28.8K$32.6K$37.2K$41K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Adattudós pozícióra a Mirafra Technologies cégnél in India évi ₹3,600,545 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Mirafra Technologies cégnél a Adattudós szerepkörre in India jelentett medián éves teljes kompenzáció ₹2,532,587.

Egyéb források

