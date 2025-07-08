Cégjegyzék
Miniso
Itt dolgozik? Igényelje cégét

Miniso Fizetések

A Miniso fizetése $6,733 éves teljes kompenzációtól egy Értékesítés pozícióhoz az alsó végén $167,969-ig egy Adattudós pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Miniso. Utoljára frissítve: 11/27/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Adattudós
$168K
Értékesítés
$6.7K
Hiányzik a pozíciód?

Keress minden fizetést a kompenzációs oldalunkon vagy add hozzá a fizetésed hogy segíts feloldani az oldalt.


GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Miniso cégnél: Adattudós at the Common Range Average level évi $167,969 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Miniso cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $87,351.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Miniso cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Snap
  • Roblox
  • Intuit
  • Square
  • Apple
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/miniso/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.