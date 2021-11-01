Cégjegyzék
Minecraft Fizetések

A Minecraft fizetése $125,625 éves teljes kompenzációtól egy Szoftvermérnök pozícióhoz az alsó végén $150,750-ig egy Értékesítés pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Minecraft. Utoljára frissítve: 11/22/2025

Értékesítés
$151K
Szoftvermérnök
$126K
GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Minecraft cégnél: Értékesítés at the Common Range Average level évi $150,750 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Minecraft cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $138,188.

