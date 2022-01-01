Cégjegyzék
MindTickle
MindTickle Fizetések

A MindTickle fizetése $14,439 éves teljes kompenzációtól egy Informatikus (IT) pozícióhoz az alsó végén $153,628-ig egy Szövegíró pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a MindTickle. Utoljára frissítve: 11/27/2025

Szoftvermérnök
Median $46.9K

Backend szoftvermérnök

Full-Stack szoftvermérnök

Termékmenedzser
Median $79.1K
Szoftvermérnöki vezető
Median $102K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Szövegíró
$154K
Ügyfélelégedettség
$86.6K
Adatelemző
$29.8K
Emberi erőforrás
$31.6K
Informatikus (IT)
$14.4K
Terméktervező
$25.1K
Programmenedzser
$65.7K
Projektmenedzser
$89.4K
Bevételi műveletek
$16.3K
Értékesítés
$105K
Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A MindTickle cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)

GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a MindTickle cégnél: Szövegíró at the Common Range Average level évi $153,628 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A MindTickle cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $65,737.

