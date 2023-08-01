Cégjegyzék
MindsDB
MindsDB Fizetések

A MindsDB fizetése $125,134 éves teljes kompenzációtól egy Emberi erőforrás pozícióhoz az alsó végén $214,200-ig egy Szoftvermérnök pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a MindsDB. Utoljára frissítve: 11/26/2025

Emberi erőforrás
$125K
Szoftvermérnök
$214K
GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a MindsDB cégnél: Szoftvermérnök at the Common Range Average level évi $214,200 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A MindsDB cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $169,667.

Egyéb források

