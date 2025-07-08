Cégjegyzék
Mindray
Mindray Fizetések

A Mindray medián fizetése $31,570 egy Értékesítés pozícióhoz. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Mindray. Utoljára frissítve: 11/26/2025

Értékesítés
$31.6K
GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Mindray cégnél: Értékesítés at the Common Range Average level évi $31,570 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Mindray cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $31,570.

