Az átlagos Szoftvermérnöki vezető teljes kompenzáció in United States a miHoYo cégnél $332K és $464K yearként között mozog. Tekintsd meg a miHoYo teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/8/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$360K - $436K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$332K$360K$436K$464K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Közreműködés
GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnöki vezető pozícióra a miHoYo cégnél in United States évi $464,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A miHoYo cégnél a Szoftvermérnöki vezető szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $332,000.

