Az átlagos Terméktervező teljes kompenzáció in China a miHoYo cégnél CN¥840K és CN¥1.15M yearként között mozog. Tekintsd meg a miHoYo teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/8/2025

Mik a karrierszintek a miHoYo?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Terméktervező pozícióra a miHoYo cégnél in China évi CN¥1,149,541 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A miHoYo cégnél a Terméktervező szerepkörre in China jelentett medián éves teljes kompenzáció CN¥839,664.

Egyéb források

