Az átlagos Adattudós teljes kompenzáció in China a miHoYo cégnél CN¥1.34M és CN¥1.94M yearként között mozog. Tekintsd meg a miHoYo teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/8/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$213K - $247K
China
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$188K$213K$247K$272K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Mik a karrierszintek a miHoYo?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Adattudós pozícióra a miHoYo cégnél in China évi CN¥1,942,188 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A miHoYo cégnél a Adattudós szerepkörre in China jelentett medián éves teljes kompenzáció CN¥1,338,314.

Egyéb források

