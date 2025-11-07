A Szoftvermérnöki vezető kompenzáció in Greater Dublin Area a Microsoft cégnél €166K yearként a 64 szinthez és €261K yearként a 66 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Greater Dublin Area csomag összesen €176K. Tekintsd meg a Microsoft teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/7/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
64
€166K
€110K
€37.6K
€18.4K
Principal EM
€188K
€127K
€44.8K
€16.8K
66
€261K
€138K
€93.1K
€29.7K
Senior Director
€ --
€ --
€ --
€ --
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
25%
ÉV 1
25%
ÉV 2
25%
ÉV 3
25%
ÉV 4
A Microsoft cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:
25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (25.00% éves)
20%
ÉV 1
20%
ÉV 2
20%
ÉV 3
20%
ÉV 4
20%
ÉV 5
25%
ÉV 1
25%
ÉV 2
25%
ÉV 3
25%
ÉV 4
25%
ÉV 1
25%
ÉV 2
25%
ÉV 3
25%
ÉV 4
