A Szoftvermérnöki vezető kompenzáció in China a Microsoft cégnél CN¥1.04M yearként a 64 szinthez és CN¥1.47M yearként a Principal EM szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in China csomag összesen CN¥1.35M. Tekintsd meg a Microsoft teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/7/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
64
CN¥1.04M
CN¥700K
CN¥225K
CN¥111K
Principal EM
CN¥1.47M
CN¥928K
CN¥351K
CN¥187K
66
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
Senior Director
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
25%
ÉV 1
25%
ÉV 2
25%
ÉV 3
25%
ÉV 4
A Microsoft cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:
25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (25.00% éves)
20%
ÉV 1
20%
ÉV 2
20%
ÉV 3
20%
ÉV 4
20%
ÉV 5
A Microsoft cégnél a RSUs 5 éves vesting ütemezés alá tartozik:
20% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (20.00% éves)
20% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (20.00% éves)
20% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (20.00% éves)
20% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (20.00% éves)
20% a következő időszakban válik esedékessé: 5th-ÉV (20.00% éves)
25%
ÉV 1
25%
ÉV 2
25%
ÉV 3
25%
ÉV 4
A Microsoft cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:
25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)
25%
ÉV 1
25%
ÉV 2
25%
ÉV 3
25%
ÉV 4
A Microsoft cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:
25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)
