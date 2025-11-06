A Szoftvermérnök kompenzáció in Spain a Microsoft cégnél €60.5K yearként a 59 szinthez és €169K yearként a 65 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Spain csomag összesen €120K. Tekintsd meg a Microsoft teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/6/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
SDE
€60.5K
€48.2K
€7.7K
€4.6K
60
€74.7K
€51K
€19.6K
€4.1K
SDE II
€95.1K
€59.3K
€26.2K
€9.6K
62
€107K
€68.3K
€28.2K
€10K
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ÉV 1
25%
ÉV 2
25%
ÉV 3
25%
ÉV 4
A Microsoft cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:
25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (25.00% éves)
Sometimes a 5 year schedule
20%
ÉV 1
20%
ÉV 2
20%
ÉV 3
20%
ÉV 4
20%
ÉV 5
A Microsoft cégnél a RSUs 5 éves vesting ütemezés alá tartozik:
20% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (20.00% éves)
20% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (20.00% éves)
20% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (20.00% éves)
20% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (20.00% éves)
20% a következő időszakban válik esedékessé: 5th-ÉV (20.00% éves)
Sometimes a 5 year schedule
25%
ÉV 1
25%
ÉV 2
25%
ÉV 3
25%
ÉV 4
A Microsoft cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:
25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)
Sometimes a 5 year schedule
25%
ÉV 1
25%
ÉV 2
25%
ÉV 3
25%
ÉV 4
A Microsoft cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:
25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)
Sometimes a 5 year schedule
Befoglalt MunkakörökÚj Munkakör Beküldése
iOS mérnök
Frontend szoftvermérnök
Gépi tanulás mérnök
Backend szoftvermérnök
Full-Stack szoftvermérnök
Hálózati mérnök
Minőségbiztosítási (QA) szoftvermérnök
Adatmérnök
Produkciós szoftvermérnök
Biztonsági szoftvermérnök
DevOps mérnök
Site Reliability mérnök
Kripto mérnök
Virtuális valóság szoftvermérnök
Rendszermérnök
Videojáték szoftvermérnök
Fejlesztő nagykövet
Kutató tudós
AI kutató
AI mérnök