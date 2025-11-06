A Microsoft cégnél a RSUs 5 éves vesting ütemezés alá tartozik:

20 % a következő időszakban válik esedékessé: 1st - ÉV ( 20.00 % éves )

20 % a következő időszakban válik esedékessé: 2nd - ÉV ( 20.00 % éves )

20 % a következő időszakban válik esedékessé: 3rd - ÉV ( 20.00 % éves )

20 % a következő időszakban válik esedékessé: 4th - ÉV ( 20.00 % éves )