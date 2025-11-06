A Szoftvermérnök kompenzáció in Kenya a Microsoft cégnél KES 6.76M yearként a 59 szinthez és KES 11M yearként a 63 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Kenya csomag összesen KES 8.07M. Tekintsd meg a Microsoft teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/6/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
SDE
KES 6.76M
KES 5.94M
KES 265K
KES 555K
60
KES 8.34M
KES 7M
KES 972K
KES 372K
SDE II
KES 8.23M
KES 6.97M
KES 630K
KES 630K
62
KES 10.54M
KES 8.35M
KES 1.38M
KES 819K
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
25%
ÉV 1
25%
ÉV 2
25%
ÉV 3
25%
ÉV 4
A Microsoft cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:
25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (25.00% éves)
20%
ÉV 1
20%
ÉV 2
20%
ÉV 3
20%
ÉV 4
20%
ÉV 5
A Microsoft cégnél a RSUs 5 éves vesting ütemezés alá tartozik:
20% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (20.00% éves)
20% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (20.00% éves)
20% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (20.00% éves)
20% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (20.00% éves)
20% a következő időszakban válik esedékessé: 5th-ÉV (20.00% éves)
25%
ÉV 1
25%
ÉV 2
25%
ÉV 3
25%
ÉV 4
A Microsoft cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:
25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)
25%
ÉV 1
25%
ÉV 2
25%
ÉV 3
25%
ÉV 4
A Microsoft cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:
25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)
Befoglalt MunkakörökÚj Munkakör Beküldése
iOS mérnök
Frontend szoftvermérnök
Gépi tanulás mérnök
Backend szoftvermérnök
Full-Stack szoftvermérnök
Hálózati mérnök
Minőségbiztosítási (QA) szoftvermérnök
Adatmérnök
Produkciós szoftvermérnök
Biztonsági szoftvermérnök
DevOps mérnök
Site Reliability mérnök
Kripto mérnök
Virtuális valóság szoftvermérnök
Rendszermérnök
Videojáték szoftvermérnök
Fejlesztő nagykövet
Kutató tudós
AI kutató
AI mérnök